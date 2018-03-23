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Antalya için fırtına uyarısı

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ, cumartesi günü için Antalya'nın iç kesimlerinde, saatteki hızı 100 km'yi bulacak fırtına uylyarısında bulundu

23 Mart 2018 18:22

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ, cumartesi günü için Antalya\'nın iç kesimlerinde, saatteki hızı 100 km\'yi bulacak fırtına uylyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Antalya\'nın iç kesimlerinde (İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı) güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, yarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, gece yarısına kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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