Antalya HES faciasında, 'sorumlu' diye ölen müdürü göstermişler

Antalya’nın Alanya ilçesinde üç yıl önce servis minibüsünün gölette devrilip sekiz işçinin can vermesine ilişkin yalnızca sürücüye dava açıldı. Soruşturmada, sürücünün psikolojik sorunlarının olduğu, ilaç kullandığı, geçmişte kazalar yaptığı ve bunlar bilindiği halde işe alındığı anlaşıldı. Ayrıca gölet kenarında bariyer bulunmadığı saptandı. Kazadan iki yıl sonra, barajı inşa eden Kolin İnşaat’ın yüzde 50 kusurlu olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporu üzerine Kolin’den, o tarihteki sorumlunun adını bildirmesini istedi. İncelemede, adı bildirilen ‘sorumlu’ kişinin hayatını kaybetmiş olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Alanya’da Fakırcalı ile Çayarası köyleri arasında yapılan barajın inşaatında çalışan 13 işçinin bulunduğu minibüs, 28 Aralık 2013’te, sürücü Bayram Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gölete uçmuş, sekiz işçi boğularak can vermişti. Sürücü Özkan ve beş işçi yaralı şekilde kurtulmuştu. Bu faciadan sonra Özkan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/2. maddesine göre “taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”tan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bir süre tutuklu kalan Özkan, sonradan salıverildi.

Ölü kişinin ismini bildirdiler

Yargılama kapsamında Özkan’a “Baskın obsesyonel düşünceler ve uzun boylu düşünmeler” tanısı konduğu ve sürücünün bu nedenle ağır uyku yapan ilaç kullandığı ortaya çıktı. Geçmişte kazalar yaptığı ortaya çıkan Özkan’ın bunlara rağmen işe alındığı ve mesai saatleri belli olmaksızın çalıştırıldığı saptandı. Ayrıca Özkan’a ve diğer işçilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmediği belirlendi. Öte yandan, göletin çevresine koruyucu bariyerin bulunmadığı anlaşıldı. Kazanın meydana geldiği regülatör noktasında görevli olmadığı ve şirketin regülatördeki suyu geç tahliye ettiği tespit edildi. Bu nedenle barajı inşa eden Kolin’in yetkilileri hakkında da dava açılması için mahkemece suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada, bilirkişilerden kusur tespit raporu istendi. Raporda, sürücü Özkan’ın yüzde 50, alt işveren Kolin’in yüzde 40, üst işveren Albe’nin ise yüzde 10 kusurlu olduğu tespit edildi. Savcılık Kolin’den, o tarihteki sorumlunun adını bildirmesini istedi. Kolin’den gönderilen yanıtta, sorumlunun Proje Müdürü ve Şantiye Şefi olarak görev yapan Süleyman Yalçın Kağıt olduğu belirtildi. Ancak inceleme sonucu Kağıt’ın 20 Ocak 2015’te hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.