-Antalya Havalimanı'ndaki uçak kazası ANTALYA (A.A) - 11.10.2011 - Antalya Havalimanı'nda meydana gelen kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın sağ arka tekerleğinin patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi. Sky Airlines Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Baden Baden (Almanya) – Antalya seferini gerçekleştiren ''ZY8756'' sefer sayılı uçağın, olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya Havaalanı'na inişine müteakip, sağ arka tekerleğinin patladığı bildirildi. Olay sonrası kaptan pilotun uçağı, Antalya Havaalanı pisti içinde tutmayı başardığı kaydedilen açıklamada, 156 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı. Yetkililer, söz konusu uçağın havalimanına inişi sırasında sağ iniş takımının kırıldığını ve pistte sağ motor üzerine yatarak bir süre sürüklendiği açıklamıştı.