Antalya Havalimanı’nda korkutan yangın!

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2'nci Terminali'ndeki bir fast food restoranında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Güvenlik gerekçesiyle terminal boşaltılırken, uçuşlar da kısa süreliğine durduruldu.

Antalya Havalimanı 2'nci Terminali'ndeki bir fast food restoranında saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın alarmının çalmasıyla bölgeye giden havalimanında görevli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Önlem alan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle tüm yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü, dumanı da tahliye etti. Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Yangın nedeniyle dış uçak seferleri de bir süreliğine durduruldu. Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını, uçuşların da yeniden başladığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.