Antalya evinde kazandı



Antalya Büyükşehir Belesiyesi, Beko Basketbol Ligi’nin ilk haftasında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi’ni sahasında 91-82 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 91-82 yendi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5. dakikasını 9-6 önde geçtiği maçın ilk periyotunu, Nedim ve Hadi'nin basketleriyle 20-15 önde tamamladı.



2. periyota hızlı başlayan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, 13. dakikada Ibekwe ile bulduğu sayılarla 25-20 öne geçti. Evsahibi takım, hızlı hücumlarla 17. dakikada durumu 33-27'ye getirdi. Etkili oyununu periyot sonuna dek sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk yarıyı 44-31 önde tamamladı.



İkinci yarıya konuk takım etkili başladı. Mack ve Ibekwe'nin sayılarıyla 23. dakikada fark 4 sayıya dek indi: 44-40. İkinci devrenin ilk 3 dakikasında evsahibi takım hiç sayı kaydedemedi. Periyotun sonuna doğru toparlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3. periyodu 58-51 önde bitirdi.



Son periyotta karşılıklı basketlerin ardından son 3 dakikaya 78-67 önde giren Antalya Büyükşehir Belediyesi, salondan da 91-82 galip ayrıldı.



ANTALYA BB.: 91 - MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 82

Salon: Atatürk

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Uğur Özen xx, Ziya Özorhon xx

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Hadi xxx 19, Ümit x, Douthit xxx 13, Green xxx 21, King xx 12, Nedim xx 12, Cemal x 1, Mustafa Kemal xx 5, Melvin xx 8

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: Mack xxx 17, Ufuk xx 7, Dunn x 5, Saunders xx 8, İsmail xx 6, İlker x 6, Ahmet Murat x 3, İbrahim x 3, Berkay x, Ibekwe xxx 27

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-31 (Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 58-51

Beş Faul Alanlar: 36.02 Ufuk (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi), 38.19 Melvin, 39.44 King (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

