Antalya Emniyeti: Grup Yorum konserine bilet alanlar mağdur olabilir

Antalya Emniyeti, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan 'Grup Yorum' konserine izin verilmediğini, bilet alan vatandaşların mağdur olabileceğini açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumartesi günü saat 19:00-24:00 saatleri arasında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenmek istenilen "Grup Yorum" konserine, Antalya Valiliği tarafından İl genelinde yasak getirildiği kaydedildi.



Bilet alan vatandaşların mağdur olabileceği bildirilen açıklamada, "Yasaklama kararına rağmen söz konusu konser organizasyonuna ilişkin bilet satışlarının halen devam ettiği Emniyet Müdürlüğümüze gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Bu kapsamda belirtilen etkinliğe katılmak amacıyla bilet alan/almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla söz konusu etkinliğin yasaklandığına dair halkımızın bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur" denildi.