T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya Emniyeti: Grup Yorum konserine bilet alanlar mağdur olabilir

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Grup Yorum konserine izin verilmediğini açıkladı

27 Mayıs 2016 22:54

Antalya Emniyeti, 28 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan 'Grup Yorum' konserine izin verilmediğini, bilet alan vatandaşların mağdur olabileceğini açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumartesi günü saat 19:00-24:00 saatleri arasında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenmek istenilen "Grup Yorum" konserine, Antalya Valiliği tarafından İl genelinde yasak getirildiği kaydedildi.

Bilet alan vatandaşların mağdur olabileceği bildirilen açıklamada, "Yasaklama kararına rağmen söz konusu konser organizasyonuna ilişkin bilet satışlarının halen devam ettiği Emniyet Müdürlüğümüze gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Bu kapsamda belirtilen etkinliğe katılmak amacıyla bilet alan/almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla söz konusu etkinliğin yasaklandığına dair halkımızın bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur" denildi.

ETİKETLER

antalyagrup yorumgrup yorum konseriantalya emniyet müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24