Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (4)

ACI HABER, AKŞEHİR\'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ

Antalya’da otomobilde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın, memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde oturan babası Ömer Faruk ve annesi Emine Karaaslan\'a acı haber, emniyet yetkilileri tarafından verildi. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen Karaslan çifti, gözyaşlarına boğuldu.

Ali Karaaslan\'ın polis memuru olan kardeşi Ömer Karaaslan\'ında Konya görev yaptığı belirtildi.

Karaaslan\'ın cenazesinin, Antalya ya da Akşehir\'de defnedilmesi bekleniyor.

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