-Antalya dplasmanda kazandı MERSİN (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yendi. 66. dakikada, cezaalanı içerisinde topla buluşan Necati'nin şutunu, kaleci Sehiç çıkarttı. Dönen topa Melih vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 73. dakikada, Mustafa'nın sol kanattan yaptığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa, penaltı noktası üzerinden vuran Moritz'in kaleye giden sert şutunu, savunmadan Deniz çıkarttı. 80. dakikada, Musa'nın sol kanattan kendi çabalarıyla getirdiği topa sert şutunu, kaleci Sehiç, kornere çeldi. 84. dakikada, cezaalanı içerisinden Kerem'in aşırtma vuruşunda top auta gitti. Medical Park Antalyaspor maçı 2-0 kazandı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx Mersin İdmanyurdu: Sehiç xx, Boum xx, Çağdaş x, Nduka x, Moritz x, Nobre xx, Bueno xx, Mustafa x, Nurullah x (Dk. 46 Delev x ), Erhan x, İlhan x(Dk. 70 Erman x) Medical Park Antalyaspor: Ndjock xxx, İbrahim xx, Musa xxx, Necati xx, Ali Zitouni xxx, Doğa xx (Dk. 65 Kerem x), Ali Tandoğan xxx, Deniz xxx, Ali Turan xxx, Emrah xx (Dk. 71 Uğur x), Melih xxx (Dk. 78 Mehmet Eren x) Goller: Dk. 12 Melih, Dk. 25 Ali Zitouni (Medical Park Antalyaspor) Sarı kart: Dk. 41 Boum, Dk. 55 Moritz (Mersin İdmanyurdu)