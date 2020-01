Antalya, Deniz Baykal'dan gelecek güzel haberi bekliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANKARA\'da tedavisi devam eden Deniz Baykal\'ın memleketi Antalya\'da hemşehrileri, hastaneden gelecek güzel haberleri bekliyor. Hemşehrileri, her hafta otobüslerle Baykal\'ı ziyarete gidiyor.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın, Ankara\'daki İbni Sina Hastanesi\'nde tedavisi devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde kalan Baykal\'ı hemşehrileri yalnız bırakmıyor. Antalya\'daki CHP\'lilerin yanı sıra Baykal Ailesi\'nin akrabaları ve yakın dostları da tecrübeli siyasetçiyi sık sık ziyaret ediyor. Her hafta birçok kişi otobüslerle Antalya\'dan Ankara\'ya giderek Deniz Baykal\'ın eşi ve çocuklarına geçmiş olsun dileğinde bulunuyor. Ak Parti, CHP ve MHP\'nin il başkanları da Baykal\'a şifa dileklerinde bulundu.

\'EN KISA SÜREDE AYAĞA KALKMASINI DİLERİM\'

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Deniz Baykal\'ın Türk siyaset tarihinde uzun yıllar yer aldığını ve ülkeye hizmet ettiğini söyledi. Sümer, \"Sayın Baykal\'ın yoğun bakıma alındığı ilk günden itibaren sağlık durumu ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hemşehrisi olarak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bizler de takip ediyoruz. Baykal\'ın bilincinin yerinde olduğu, iyiye doğru gidildiği bilgisi doktorları tarafından paylaşılıyor. En kısa sürede Baykal\'ın sağlıkla ayağa kalkmasını, sevenlerine ve ailesine kavuşmasını dilerim\" dedi.

\'BU KEZ YAŞAMAK İÇİN İNAT EDİNİZ\'

CHP İl Başkanı Mustafa Erdem de Baykal\'ın çok talihsiz bir olay yaşadığını kaydetti. Baykal\'ın sadece Antalya ve Türkiye\'nin değil, dünya siyasetinin önderlerinden biri olduğunu anlatan Erdem, \"Kendisini ziyaret ettiğimde anı defterine, \'İnat olduğunuzu biliyoruz, bu kez yaşamak için inat ediniz, sizi bekliyoruz\' yazmıştım. Aramızda olmasını özlemle bekliyoruz. Aslında Baykal bir tarih, hem siyaset bilimci, ondan öğreneceğimiz çok şey var. Ülke ve partimize katkı sunacağına inanıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlığına kavuşmasını diliyorum\" diye konuştu.

\'DENİZ BEY MİLLİ BİR İSİMDİR\'

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da Deniz Baykal\'ın Türkiye\'de yetişmiş önemli bir siyasetçi olduğunu belirtti. Baykal\'a acil şifalar dileyen Aksoy, \"Rabbim şifasını versin, ailesine bağışlasın. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Antalya deyince akla gelen önemli bir Türk siyasetçisidir. Deniz Bey milli bir isimdir, önemli adımları olmuştur. Onu görmezden gelemeyiz. CHP\'ye sabırlar dilerim\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI