Antalya'daki kritik zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk açıklama: 24 saatlik ateşkes konusunda ilerleme kaydedemedik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da yaptığı kritik görüşme sonrası konuştu. Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 24 saatlik ateşkes konusunda ilerleme kaydedemediklerini belirtti. Kuleba, "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 15. gününde iki ülkenin dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde Antalya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Üçlü zirvenin sonunda açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı"

"24 saatlik ateşkes konusunu ele aldık ancak herhangi bir ilerleme kaydetmedik. Aynı zamanda çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız insani konulara çözüm bulmak. Bu formatta bir görüşme için daha hazır olacağım. Bence iki dışişleri bakanı bir araya gelince, barış, güvenlik konularını ele almaları gerekiyor. Çünkü liderleri, parlamento onlara bu konuda yetki veriyor. Bu bağlamda görüşmelere devam etmeye hazırım. Amacımız, Ukrayna'da savaşı sona erdirmek."

"Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti"

"Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım"

"Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"

"Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım"

"Lavrov'un talep listesi teslimiyet anlamına geliyor"

"Ukrayna teslim olmayacak"

"Lavrov, bu krizde dışişleri bakanlarının ne yapmaları gerektiği konusunda bizden farklı bir izlenime sahip"

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