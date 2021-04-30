Antalya’da trafik polisleri kaza yapı: 1 polis yaralı

Antalya’da bir ihbara giden trafik polis otosu ile motosikletli trafik polisi çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü polis yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbara giden resmi trafik otosu ile trafik polisi Özgür G.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özgür G. yaralandı. Meslektaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine kazayı bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahalede bulundu. Yaralı polis memuru, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Özgür G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sol bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafik polislerinin araçlarında maddi hasar meydana geldi.