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Antalya’da şüpheli ölüm: Valeria Nesterska otelde ölü bulundu

04 Ocak 2022 12:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apart otelde kalan Valeria Nesterska (28), odasında ölü bulundu.

Side Mahallesi'ndeki bir apart otelde, dün saat 10.00 sıralarında, otelin görevlisi temizlik yapmak için Valeria Nesterska'nın kaldığı odanın kapısını çalıp yanıt alamayınca durumu yöneticilerine bildirdi. Çilingir çağırıp kapıyı açtıran görevliler, bir süredir otelde kalan Nesterska'nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Valeria Nesterska'nın cesedi,  kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nesterska'nın odasında boş içki şişeleriyle çok sayıda ilaç bulunduğu belirtildi. (DHA) 

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