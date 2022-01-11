Antalya'da şüpheli kadın ölümü

Antalya'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki Hayriye Aşğın evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde oturan Kadir Aşğın, evde uyuyan eşi Hayriye Aşğın'ın hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aşğın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Epilepsi hastası ve 2 aylık bebeği olduğu öğrenilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hayriye Aşğın ve eşinin 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldikleri öğrenildi.