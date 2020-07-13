Antalya'da meraya güneş santraline izin yok

Antalya İl Mera Komisyonu, Boydak Enerji’nin, Elmalı’daki Eymir merasının güneş enerji santrali (GES) kurmak üzere kendisine tahsis edilmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre Antalya’nın en önemli meyve, sebze, hububat ve hayvancılık üretim merkezlerinden Elmalı ovasındaki tarihi Eymir merası, üzerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulması girişiminden kurtuldu. Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Boydak Grubu şirketlerinden Boydak Enerji iştiraki Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, üzerine 23 megavat (MW) kurulu güçte bir GES kurmak amacıyla yaklaşık 5 bin dönümlük Eymir merası arazisinin kendisine tahsis edilmesi yönündeki talebi, İl Mera Komisyonu'ndan döndü. Bir Vali Yardımcısı’nın başkanlığındaki 11 kişilik İl Mera Komisyonu önüne gelen bu talebi oybirliği ile reddetti.

Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılıyor. Bu konularda gereken kararlar, Vali’nin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan İl Mera Komisyonu’nca alınıyor. 11 kişiden oluşan komisyonda Bakanlık İl Müdürü (Tarım ve Orman İl Müdürü), İl Müdürlüğü’nden konunun uzmanı bir ziraat mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, defterdarlıktan veya bulunmaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğü’nden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası Başkanlığı’ndan bir temsilci ve ilgisine göre genel kolluk biriminde görevli bir temsilci yer alıyor. Valilik onayı ile oluşturulan komisyona, Vali yardımcısının bulunmadığı hallerde Bakanlık İl müdürü veya onun görevlendireceği konu uzmanı bir ziraat mühendisi başkanlık ediyor.

Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ’nin, Eymir merasının tahsis edilmemesi üzerine, GES için yeni arazi bakmaya başladığı bildiriliyor. Edinilen bilgiye göre Şirket yetkilileri, GES kurmak için Elmalı’nın yanı sıra Antalya’nın diğer ilçeleri ile komşu il sınırlarında da araştırmalarına devam ediyor.

Tarım arazilerine yasak



Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yıllardır yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımlarını teşvik ediyor. Su, rüzgar, jeıotermal, biyokütle ve güneş santrallerinin üreteceği elektriğe ilk 10 yıl boyunca döviz bazında fiyat alım garantisi veren YEKDEM mekanizması sayesinde, bu alanda son 10 yılda ciddi yol kat edildi. Ancak tarım arazileri ile meralara enerji üretim tesisi kurulamıyor. Bir araziye sançral kurulabilmesi için ilçe tarım müdürlüklerinden o saha ile ilgili olarak tarıma elverişsizlik belgesi almaları şart.

Ortalama 25 yıl işletilmek üzere projelendirilen güneş enerjisi santrallerinin kurulacağı yer tespit edilirken, bölgenin yıllık ortalama güneşlenme süresinin yüksek olmasına dikkat ediliyor. Ancak ortam sıcaklığının düşük olması da GES’lerin verimli çalışması için önemli bir kriter. Bu nedenle Antalya’da deniz seviyesine yakın mevkiler yerine Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, İbradı gibi yüksek rakımlı ilçe sınırları daha cazip.