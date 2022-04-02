Antalya'da kamyonet kasasında çatışmaya giden Suriyeliler, bir başka Suriyeli gruba ateş açtı!

Antalya'dan kentin en merkezi noktalarından biri olan Hurma Mahallesi'nde, kamyon kasasındaki Suriyeli sığınmacılar, bir başka Suriyeli grubun üzerine ateş açtı. Olay yerinden kaçan grubun polis çevirmesinde yakalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya'da Suriyeli iki grup sokak ortasında silahlarla çatıştı. Kamyon kasası üzerinde silahlı çatışmaya giren Suriyeliler, bir başka gruba ateş açtı.

Antalya Hakkında isimli yerel haber sitesinin yayınladığı görüntülerde, kamyon kasasına binmiş elleri silahlı Suriyeli sığınmacılar görülüyor. Hızla hareket eden kamyondan, hedef gözetilerek başka bir Suriyeli grubun üzerine ateş açılıyor.

Antalya'nın en merkezi noktalarından biri olan Hurma Mahallesi'nde yaşanan çatışma anlarında, çevrede çok sayıda vatandaşın ve evin olduğu görüldü.

Olay yerinden geldikleri araçla kaçan Suriyeli grup, polis çevirmesinde yakalandı. Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındıkları öğrenilen grubun silahları nereden temin ettikleri bilinmiyor.

Şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Suriyelilerin sokak ortasındaki çatışmasına ilişkin ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.