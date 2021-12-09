Antalya'da kadına şiddet: 230 kilometre takip ettiği eşini bıçakladı

Konya’da, Tunahan M., eşi Nuran M.'yi sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Tunahan M. jandarma ekiplerinde gözaltına alınırken, Nuran M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya’da ikâmet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Sokakta yürüyen eşinin bir anda karşısına çıkan Tunahan M., elindeki bıçakla eşine saldırmaya başladı. Eşinin yanından kaçan kişiyi yakalayamayan Tunahan M., geri dönüp Nuran M.'yi yeniden bıçaklamaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M., olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M., getirildiği Manavgat Adliyesi'nde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakınının “Hep kadınlar düşünülüyor, kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor? Kadın hakları, kadın hakları; erkek haklarını da çıkarsınlar” ifadesini kullandı. (İHA)