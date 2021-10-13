Antalya'da kadın cinayeti: Savcı, sanık için 'haksız tahrik' indirimi istedi

Antalya'nın Serik ilçesinde, eşiyle barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tabanca ile 8 el ateş ederek öldüren Mahir İncedayı'nın (43) yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 'haksız tahrik' indirimi istedi.

Mahir İncedayı geçen yıl ekim ayında arkadaşları Ömer Bal ve Musa Kaplan ile Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti.

İncedayı, yanındaki tabancayla kayınvalidesini 8 el ateş edip, öldürerek kaçtı. Jandarma tarafından saklandığı evde yakalanan Mahir İncedayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Davanın 2'nci duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahir İncedayı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden katıldı. Cumhuriyet savcısı, İncedayı'nın olayı tasarlayarak ve planlayarak değil anlık öfke ile 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini öne sürdü. Savcı, esas hakkındaki görüşünde, Makbule Can'a yönelik suç nedeniyle sanığa verilecek cezada 'haksız tahrik' indirimi yapılmasını, Süleyman Can'a yönelik 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat verilmesini istedi.

"Cezada 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istemiyoruz"

Şikâyetçilerin avukatı da savcının esas hakkındaki görüşlerine katılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Cezada 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istemiyoruz. Sanık sulh ceza hakimine verdiği ifadede, arabaya bindiklerinde torpido gözünde bulunan silahı alıp, beline taktığını itiraf etmiştir. Burada öldürme kastı olduğu çok açık" diye konuştu.

Sanık avukatı tahliye istedi

Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, taraf avukatların esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. (DHA)