Antalya'da kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız tarafından bıçaklanan Hatice Yıldız yaşamını yitirdi

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mustafa Yıldız tarafından bıçaklanan Hatice Yıldız (44) 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hatice Yıldız’ yoğun bakım servisinde asayiş ekiplerine verdiği ifadede Mustafa Yıldız’dan şikâyetçi olduğu bildirildi. Eşi ve oğlunu bıçaklayan Mustafa Yıldız, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Manavgat Adliyesince kasten adem öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yıldız ve oğlu Furkan (18) 11 gün tedavi gördükten sonra 19 Mart Pazartesi günü taburcu edilerek evlerine dönmüşlerdi. Hatice Yıldız’ın dün gece fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Hatice Yıldız’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)