Antalya'da iş hanında 2 kedi daha ölü bulundu

Antalya'da son bir hafta içerisinde 2 yavru kedinin bacakları ve kuyruğunun kesilip öldürülmesinin ardından, bir iş hanında esnaf tarafından 2 kedi daha ölü bulundu.

İş hanında ofisi bulunan Faruk Tunçdede, sabah iş yerini açmaya geldiğinde ofisinde bir kediyi ölü bulduğunu, iş hanı civarını kontrol ettiklerinde bir ölü kediye daha rastladıklarını söyledi. İş hanı esnafı ölmek üzere olan bir başka kediyi ise kurtarmak için seferber oldu.

Tunçdede, son bir hafta içerisinde zehirlenerek öldürülen kedi sayısının 7- 8 civarında olduğunu söyledi. Yıllardır kedilere baktıklarını söyleyen Tunçdede, son bir haftadır ölümlerin başladığını söyledi.

"Biz havanın soğuk olmasından ya da hastalıktan öldüklerini düşünüyorduk"

Tunçdede, "Biz havanın soğuk olmasından ya da hastalıktan öldüklerini düşünüyorduk. Ölümler gün geçtikte artmaya başladı ve sayıları 7- 8'i buldu. Dün akşam iş yerimi kapatmadan önce de kedilerden biri ofisime girdi. Sabah geldiğimde ise ölü buldum. Sağa sola baktık bazı ölen kedilere rastladık. Biri de can çekişiyordu, onu kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Esnaf olarak hayvanları korumaya çalıştıklarını söyleyen Tunçdede, "Her yeri aradık ama neticeye ulaşamadık. Biz de mecburen kedi ölülerini çöpe atmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. (DHA)