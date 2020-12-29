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Antalya'da hortum seraları vurdu

Sele dönüşen yağış seralara zarar verdi

29 Aralık 2020 01:09

Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından ortaya çıkan hortum seralara zarar verdi.

Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum oluştu. Hortum sebebiyle çok sayıda seranın da plastik örtüsü yırtıldı. Aynı saatlerde yine ilçeye bağlı Sarıcasu mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde sele dönüşen yağış seralara zarar verdi.

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solumaz; “Mahallemizde akşam saatlerinde aşırı sağanak yağmur oldu. Dağlardan getirdiği molozlarla menfezleri kapattı. Oluşan sel seraların içine kadar girdi. Seralardaki sebzelere zarar verdi” dedi.

 

 

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