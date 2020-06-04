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Antalya'da denizden içinde at nalı, mermer ve Arapça yazılı kâğıtların bulunduğu 2 paket çıkarıldı

04 Haziran 2020 15:57

Antalya'da denizden çıkartılan 2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.

Ailesiyle birlikte öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen bir kişi, çocuğunun denize düşen oyuncağının peşinden gittiğini gördü. Oyuncağı almak için daldığı denizde 2 metre aralıkla fileye sarılı iki paket gören kişi bu paketleri kıyıya çıkarttı. İple bağlı paketlerden şüphelenen kişinin haber vermesi üzerine sahile Antalya Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri geldi. Ekipler, çevredeki vatandaşları paketlerden uzaklaştırdı.

Ekiplerin incelediği iki paketten, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzerinde yazılar bulunan iki at nalı ve Arapça yazıların olduğu kağıtlar bulundu. Polis ekipleri paketlerden çıkan malzemeleri incelemek üzere götürdü.

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