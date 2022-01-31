Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun (24) evinde ölü bulundu.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yeşildere Mahallesi 1166 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Haber alınamayınca pencereden bakan ev sahibi, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uyuşturucu madde kullanımından iddia edilen Ayşegül Tosun'un cansız bedeni, ekipler ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)