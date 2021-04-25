Antalya'da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süredir eşinde ayrı olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir’in (37) saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir’in hayatının kaybettiğini belirledi.

Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki Koronavirüs testinin ardından Özdemir’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)