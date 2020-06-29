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Antalya'da 15 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı

29 Haziran 2020 23:26

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında, toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını duyuruldu.

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