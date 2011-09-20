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Spor

Antalya Büyüşehir Belediyespor: 83

20 Eylül 2011 01:35

-Antalya Büyüşehir Belediyespor: 83 - Fenerbahçe Ülker: 79 ANTALYA (A.A) - 19.09.2011 - 4. Uluslararası Rixos Basketbol Turnuvası'nın final maçında Antalya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Ülker'i 83-79 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Ülker ile Antalya Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunda her iki takım da dış şutlarda etkili oldu ve Fenerbahçe Ülker ilk periyodu 23-21 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada iyi oynayan, hücumda yine dış şutlarda etkili olan Antalya ekibi, ilk yarıyı 1 sayı farkla (42-41) önde tamamladı. 3. çeyrekte hücumda rakibine göre daha iyi organize olan Antalya Büyükşehir Belediyespor, son periyoda 62-60 önde girdi. Büyük çekişme içinde geçen son periyotta savunmada etkili olan Antalya ekibi, mücadeleyi 83-79 kazandı. Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı şampiyon tamamlarken, Fenerbahçe Ülker ikinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü Türk Telekom, dördüncülüğü KK Zagrep, beşinciliği Union Olimpija ve altıncılığı da Paok elde etmişti. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xxx, Özlem Yalman xxx, Halil Baldemir xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Fisher xxx 25, Caner xx 3, Hamilton xxx 15, Brown xx 8, Bora xx 5, Alican xx 2, Rasim xx 3, Melih xxx 18, Gökper xx 2, Pastal x, Nedim x, Jelovac xx 2 Fenerbahçe Ülker: Curtis xx 11, Vidmar xx 5, Kaya xxx 11, Hakan x, Bogdanovic xxx 20, Erbil xx 9, Mahalbasic x 2, Drezga xxx 15, Metecan x, Berkay x, Uluğ x 2, Poscic xx 4 1. periyot: 21-23 Devre: 42-41 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine) 3. periyot: 62-60 Beş faulle çıkanlar: 38.00 Hamilton (Antalya Büyükşehir Belediyespor), 39.15 Kaya (Fenerbahçe Ülker)

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