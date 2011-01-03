-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR EVİNDE YENİLDİ ANTALYA (A.A) - 03.01.2011 - Beko Basketbol Liginde Antalya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 94-82 mağlup oldu. Mücadeleye iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. Sert savunma yapan Pınar Karşıyaka, Smith'in sayıları ile 5. dakikada 4 sayı farka ulaştı. Bu dakikadan ardından Muratcan ile isabetli şutlar bulan Büyükşehir dengeyi sağladı. Karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci periyoda hızlı başlayan Karşıyaka, Stanojeviç'in sayılarıyla ilk 5 dakikayı 31-25 önde tamamladı. Hücumda Christopher ile etkili olmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyespor'a Pınar Karşıyaka, Smith ve Stanojeviç ile karşılık verdi. Rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip, üst üste bulduğu sayılarla farkı açarak devreyi 43-34 önde kapadı. Karşılaşmanın üçüncü periyoduna hızlı başlayan Karşıyaka, üst üste sayılar bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Rakibinin top kayıplarını değerlendirerek hızlı hücumlarla Uluğ'un elinden sayılar üreten Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu 69-54 önde kapadı. Son periyoda hız başlayan taraf Antalya Büyükşehir Belediyespor oldu. Muratcan Güler ve James ile dış şutlarda başarılı olan Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın bitmesine 6 dakika kala farkı 10 sayıya indirdi. Bu dakikadan itibaren rakibin hızını sert savunması ile yavaşlatan Karşıyaka Stanojeviç'in sayılarıyla farkı korumayı başardı. Karşıyaka, karşılaşmadan 94-82 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xxx, Ziya Özorhan xxx, Önder Yılmaz xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 17, Prince xx 17, James Christopher xxx 22, Hadi Doğan x 3, Seray x 2, Gökper x 8, Barış x 8, Polat x 5 Pınar Karşıyaka: Eldridge 4 x, Uluğ xxx 16, Birkan xx 12, Stanojeviç xxx 22, Holston xx 9, Andre Smith xxx 23, Ahmet x 8 Periyot: 18-18 Devre: 34-43 3. periyot: 54-69 5 faulle çıkanlar: 30.25 Gökper, 39.30 James Christopher (Antalya Büyükşehir Belediyesi)