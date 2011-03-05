-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 91 - ALİAĞA PETKİM: 80 ANTALYA (A.A) - 05.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Aliağa Petkim'i 91-80 yendi. Karşılaşmanın ilk 4 dakikasında Antalya Büyükşehir Belediyespor, Christopher ve Polat ile dış şutlarda, Aliağa Petkim de Kambala ve Mike James ile pota altında etkili oldu. Antalya ekibi, Henderson, Christopher ve Buckman'ın basketleriyle oyunun kontrolünü eline alarak, ilk periyotu 27-22 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyodunda Antalya Büyükşehir Belediyespor, Buckman, Henderson ve Muratcan'ın basketleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı (44-34). Daha sonra oyunun kontrolünü bırakmayan Antalya ekibi, ilk yarıyı 48-40 üstün tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Henderso ve Christopher ile aradaki farkı korumaya çalışırken, Aliağa Petkim, rakibine Mike James ve Kambala ile karşılık vermeye çalıştı. Antalya ekibi, son periyoda 75-64 üstün girdi. Mücadelenin başından itibaren üstün oynayan Antalya Büyükşehir Belediyespor, son periyotta da bu üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 91-80 kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xxx, Yener Yılmaz xxx, Semih Vural xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 11, Christopher xxx 24, Henderson xxxx 26, Buckman xxx 17, Polat xx 9, Hadi xx 3, Gökper x, Barış x 1, Aliağa Petkim: Erdem xx 11, Polat x, Ufuk x, Mike James xx 11, Kambala xxx 24, Levent xx 10, Barış x 4, Hayes xx 14, Fahri x, Brandon xx 6, Mustafa x 1. periyot: 27-22 Devre: 48-40 (Antalya Büyükşehir Belediyespor) 3. periyot: 75-64 5 faülle çıkanlar: 35.15 Barış (Antalya Büyükşehir Belediyespor), 37.25 Erdem (Aliağa Petkim)