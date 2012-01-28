-Antalya Büyükşehir Belediyespor: 88 - Türk Telekom: 94 ANTALYA (A.A) - 28.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 94-88 mağlup etti. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Başkent ekibi Ali Karadeniz ve Ceyhun Altay ile etkili olurken, ev sahibi takım ise Brow ve Fisher'in elinden sayılar buldu. Mücadelenin ilk 5 dakikası Türk Telekom'un 14-13 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan itibaren Türk Telekom'un savunmasını sertleştirmesi üzerine ev sahibi takım sayı bulmakta güçlük çekti. Oyuna giren Nedim Yücel ve Washington'un elinden üst üste sayılar üreten Türk Telekom, ilk periyotu 27-22 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyoduna hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Periyodun ilk 3 dakikasında Washington'un hızlı hücumları ile sayılar üreten Türk Telekom, farkı 8 sayıya (28-36) kadar çıkarttı. Türk Telekom, Nedim Yücel, Ali Karadeniz ve Washigton'un sayılarıyla devreye 47-41 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyoduna Muracan Güler'in dış şutları ile etkili başlaşan Türk Telekom, ilk 5 dakikada farkı 7 sayıya (51-58) çıkardı. Bu dakikadan itibaren taraftarın desteği ile heyecan bulan Antalya Büyükşehir Belediyespor, Bora Paçun'un pota altından bulduğu sayılarla etkili oldu. Türk Telekom'un üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi takım Reynolds ve Fisher'in hızlı hücumlardan bulduğu sayılar ile farkı düşürdü. Son iki dakikalık bölümde rakiplerin karşılıklı ataklarıyla geçen mücadelede, oyuncuların birbirlerine yaptığı baskı periyoda damgasını vurdu. Üçüncü periyot 69-66 Türk Telekom üstünlüğü ile bitti. Son periyota 3 sayı geride başlayan Antalya ekibi, skoru 71-74'e getirmesine rağmen savunmada aksayınca rakibin dış şutlardan bulduğu sayılara engel olamadı. Konuk ekip son 5 dakikaya 83-73 önde girdi. Son dakikalarında rakibini top kaybına zorlayan Türk Telekom, Antalya Büyükşehir ile farkı yeniden açtı. Türk Telekom, sahadan 94-88 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xxx, Zafer Yılmaz xxx, Kaan Büyükçil xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Anthony Fisher xxx 21, Rasim Başak xx 6, Melih Mahmutoğlu x, Stevan Jolevac Brown xxx 11, Bora Hun Paçun xxx 13, Nedim Dal x, Alican Güney x, Gökber Gen x, Valentin Pastal xx 2, Stevan Jolevac xxx 14, Reynolds xxx 21 Türk Telekom: Muratcan Güler xx 7, Ali Karadeniz xxx 23, Darius Washington xxx 19, Ceyhun Altay x 3, Kaspars Kambala x 10, Nedim Yücel xxx 17, Caphin xx 8, Bekir Yarangüme x 7, 1. periyot: 22-27 Devre: 41-47 (Türk Telekom lehine) 3. periyot: 66-69 5 faulle çıkanlar: 35.05 Bora Hun Paçun, 36.75 Brown, 36.76 Rasim Başak (Antalya Büyükşehir Belediyespor)