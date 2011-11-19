-Antalya Büyükşehir Belediyespor: 73 - Olin Edirne: 78 ANTALYA (A.A) - 19.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Antalya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Olin Edirne'ye 78-73 mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, Stimac, Luka ve Reha ile bulduğu sayılarla etkili oldu. Antalya ekibi ise rakibine Rasim, Melih ve Brown ile karşılık verdi, ancak ilk periyot Olin Edirne'nin 25-11 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta Olin Edirne, Stimac, Luka ve Wilkinson ile üst üste sayılar üretirken, Antalya Büyüksehir Belediyesi ise savunmada organize olamadı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan konuk ekip, devreyi 38-33 önde tamamladı. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü bırakmayan Olin Edirne, pota altında bulduğu sayılarla rakibine farkın kapatmasına izin vermedi. Antalya ekibi hücumda istediği organizasyonları gerçekleştiremeyince son periyota 7 sayı farkla geride girdi: 46-53. Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta ilk 3 dakikalık bölümü 61-49 üstün geçen Olin Edirne, bu dakikadan itibaren sayı bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın son 2 dakikasında rakibi karşısında farkı 4 sayıya kadar indiren Antalya Büyükşehir Belediyespor, buna rağmen karşılaşmadan 78-73 yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Salon: Atatürk Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Halil Baldemir xxx, Semih Vural xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Anthony Fisher x 3, Bora Hun Paçun x, Kedrick Brown x 5, Rasim Başak xxx 17, Melih Mahmutoğlu xxx 17, Stevan Jelovac xxx 18, Gökper Gen x 4, Nedim Dal x, David Costo x 5, Valentin Pastal x 4, Ali Can Güney x, Olin Edirne: Christopher Wright xxx 11, Polat Kocaoğlu x, Vladimir Stimac xxx 24, Luka Drezga xxx 10, Reha Öz xxx 11, Ogün Sevinç x, Mustafa Abi xxx 14, Wesley Wilkinson xxx 8, Fırat Töz x, Davut Kamer x 1. periyot: 11-25 Devre: 33-38 (Olin Edirne lehine) 3. periyot: 46-53 5 faulle çıkanlar: Anthony Fisher (Antalya Büyükşehir Belediyespor), Vladimir Stimac (Olin Edirne)