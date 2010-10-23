-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 72 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 64 ANTALYA (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Lig'inde Antalya Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi Maça iki takım da temkinli başladı. Karşılıklı atılan basketler sonucu ilk periyot 16-15 Mersin Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. 2. periyotta da iki takım denk bir oyun ortaya koydu. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Barış Hersek ve Downey ile sayı bulurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor Vincent ve Nedin Yücel ile karşılık verdi. Devreyi Antalya Büyükşehir Belediyespor 33-32 önde tamamladı. 3. periyotta Mersin Büyükşehir Belediyespor, daha etkili bir oyun ortaya koydu. Bu periyotu konuk ekip 53-48 önde bitirdi. Son periyodun ilk dakikaları da konuk ekibin üstünlüğü ile geçti. 33. dakikaya 48-57 geride giren Antalya Büyükşehir Belediyespor, seyircinin de desteğiyle 11-0'lık seri yakaladı ve son 5 dakikaya 59-57 önde girdi. Ev sahibi takım Downey ve Prince'nin attığı basketlerle farkı açtı ve 72-64 kazandı. Efes Pilsen'i geçen hafta deplasmanda yenerek sürpriz yapan Antalya Büyükşehir Belediyespor, bu hafta da Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yenerek ligde ikinci galibiyetini aldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman, Ali Şakacı, Ziya Özorhon Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 11, Prince xxx 13, Christopher xxx 12, Barış Hersek xxx 13, Polat xx 2, Downey xxxx 19, Engin xx 2, Gökper xx Mersin Büyükşehir Belediyespor: Reese xxx 8, Asım Pars xxx 8, Nedim xx 7, Vincent xxx 17, Pastal xx, Christmast xxx 10, Hakan xx, Stimac xx 8, Dusan xx 6, 5 faulle çıkan: Barış Hersek (39.51) (Antalya Büyükşehir) 1. periyot: 15-16 Devre: 33-32 3.periyot: 48-53