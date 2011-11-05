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Spor

Antalya Büyükşehir Belediyespor: 70

05 Kasım 2011 20:44

-Antalya Büyükşehir Belediyespor: 70 - Erdemirspor: 72 ANTALYA (A.A) - 05.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 72-70 yendi. Mücadelenin ilk periyodunda savunmada başarılı bir performans sergileyen Antalya Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikaya 15-10 önde girdi. Erdemirspor rakibine karşılık vermeye çalıştı ve ilk periyot 24-17 Antalya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. 2. periyodun ilk 3 dakikasında Antalya ekibi, sayılar bularak, 30-23'lük skorla aradaki farkı korumayı başardı. Erdemirspor, farkı kapatmaya çalışsa da, Bora, Jelovac ve Gökper ile sayılar bulan Antalya temsilcisi, devreyi 41-33 önde tamamladı. 3. çeyreğe hızlı başlayan Erdemirspor, sayılar bularak farkı 1 sayıya (43-42) kadar indirmeyi başardı. Daha sonra toparlanan Antalya Büyükşehir Belediyespor, dış şutlarda Melih, pota altında da Nedim ile etkili olarak, oyunun kontrolünü bırakmadı ve son periyoda 52-48 üstün girdi. Son periyotta hücumda Soner ve Henderson ile iyi organize olan Erdemirspor, rakibinin de çok fazla top kaybetmesiyle bitime 6 dakika kala 58-54 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra büyük çekişme içinde geçen mücadelede, son 2 dakikaya 63-63 eşitlikle girildi. Erdemirspor, Henderson'un dış şutlarıyla son 16 saniyeye 3 sayı farkla 70-67 üstün girdi. Antalya temsilcisi, Fisher'ın basketiyle skorda dengeyi (70-70) sağlarken, Soner'in faul atışlarıyla tekrar öne geçen Erdemirspor, Antalya ekibinin son hücumu değerlendirememesiyle karşılaşmadan 72-70 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xx, Yener Yılmaz xx, Can Atsüren xx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Fisher xxx 15, Caner Öner xx 3, Jelovac xxx 14, Brown xx 8, Bora Paçun xxx 10, Rasim x 3, Melih xxx 10, Gökper x 2, Nedim xx 5, David Costo x Erdemirspor: Wesson xxx 12, Robinson xxx 10, Mutlu xx 7, Melih xx 2, Soner xxx 14, Emre x, Henderson xxx 19, Caner x, Eren x, Altan xxx 8 1. periyot: 24-17 Devre: 41-33 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine) 3. periyot: 52-48

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