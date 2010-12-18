-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 69 - OLİN EDİRNE: 50 ANTALYA (A.A) - 18.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor, Olin Edirne'yi kendi sahasında 69-50 yendi. Maça hızlı başlayan takım Olin Edirne oldu. İlk 2 dakikada 4 sayı bulan Olin Edirne karşısında Antalya Büyükşehir Belediyespor çabuk toparlandı. Birinci devrenin sona ermesine 2.44 dakika kala Antalya Büyükşehir Belediyespor 13-8 üstünlük kurdu. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Olin Edirne karşısında 1. periyodu 21-11 önde tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyespor, ikici periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Peşpeşe attığı basketlerle Antalya Büyükşehir Belediyespor, maçın 14. dakikasında 26-13 öne geçti. Antalya Büyükşehir Belediyespor'da Christopher ve Barış, Olin Edirne'de ise Samardjiski etkili oyun ortaya koydu. Antalya Büyükşehir Belediyespor, devreyi Olin Edirne karşısında 32-20 önde bitirdi. Antalya ekibi, Olin Edirne'ye karşı 3. periyotta da üstünlüğünü korudu. Peşpeşe atılan 3'lüklerle maçın 25. dakikasını Antalya Büyükşehir Belediyespor, 44-26 üstünlükle geçti. Antalya Büyükşehir Belediyespor, 3. periyodu da 55-34 önde tamamladı. Son periyoda Olin Edirne hızlı başladı. Olin Edirne, son periyodun ilk iki dakikasında peşpeşe iki 3'lük atarak durumu 55-40 yaptı. Daha sonra toparlanan Antalya Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Olin Edirne karşısında maçı 69-50 kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xxx, Yener Yılmaz xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 10, Christopher xxx 24, Polat xxx 11, Gökper xx 2, Barış xxx 22, Emre xx, Hadi xx, Erdinç xx Olin Edirne: Fikret xx 9, Caner xx 6, Erdal xx, Ginevicius xx 3, Samardjiski xxx 11, Doliboa xxx 9, Seibutis xx, Reha xx 4, Ege xx, Ömer xx 3, Tufan xx 5 1. periyot: 21-11 Devre: 32-20 3. periyot: 55-34