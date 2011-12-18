-Antalya Büyükşehir Belediyespor: 102 - Anadolu Efes: 106 ANTALYA (A.A) - 18.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u uzatmada 106-102 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyotunda her iki takım da hücumda etkili oldu. Antalya Büyükşehir Belediyespor, Fisher ve Brown ile sayılar bulurken, Anadolu Efes de Ilievski ve Vujacic ile karşılık verdi. İlk 3 dakikaya 10-10 berabere girildi. Fisher ve Melih'in dış şutlarıyla rakibine üstünlük sağlayan Antalya ekibi, ilk periyotu 28-26 önde kapattı. İkinci periyotun ilk 5 dakikasında pota altında Barac ile sayılar bulan Anadolu Efes, Antalya Büyükşehir Belediyespor karşısında öne geçmeyi (37-39) başardı. Anadolu Efes, hücumda Cenk ve Kerem ile etkili olunca, oyunun kontrolünü ele geçirdi. Antalya ekibi, Jelovac'ın dış şutlarıyla maça tutunmaya çalışsa da Anadolu Efes ilk yarıyı 56-46 üstün tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Vujacic'in de etkili oyunuyla farkı bir ara 20 sayıya kadar (50-70) çıkardı. Ancak daha sonra Anadolu Efes hücumda üst üste top kayıpları yaptı. Antalya ekibi ise, Jelovac ve Gökper ile sayılar bularak farkı 7 sayıya kadar indirmeyi başardı ve son periyota Anadolu Efes 74-67 üstün girdi. Son periyota hızlı başlayan Antalya Büyükşehir Belediyespor, taraftarının da desteğiyle hücumda etkili olarak bitime 6 dakika kala Melih ve Jelovac ile sayılar buldu ve öne geçmeyi başardı: 75-74 Bu dakikadan sonra büyük çekişme içerisinde geçen mücadelede Anadolu Efes son bir dakikaya 90-88 önde girdi. Maçın bitimine 6 saniye kala Melih ile hücumda sayı bulan Antalya ekibi, skoru eşitledi ve Anadolu Efes de son atağında başarılı olamayınca mücadelenin normal süresi 90-90 berabere tamamlandı. Mücadelenin birinci uzatmasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Fisher ve Jelovac ile sayılar bulurken, Anadolu Efes de pota altında Ermal ve Barac ile karşılık verdi. Cenk ve Vujacic'in sayılarıyla üstünlük sağlayan Anadolu Efes, mücadeleden 106-102 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Özlem Yalman xxx, Ziya Özorhun xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Fisher xxx 28, Rasim x, Melih xx 9, Brown xxx 14, Bora x 4, Gökper xxx 15, Pastal x, Lincoln xx 8, Jelovac xxx 24, Anadolu Efes: Ilievski xx 7, Vujacic xxx 22, Savanovic xxx 20, Ermal xxx 12, Sinan xx 4, Kerem xx 6, Cenk xxx 20, Batista xx 2, Gökhan x, Barac xxx 13 1. periyot: 28-26 Devre: 46-56 3. periyot: 67-74 Normal süre: 90-90 5 faulle çıkan: 43.49 Barac (Anadolu Efes)