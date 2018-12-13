Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi'ni başlattı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nce cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanarak, \'Sıfır Atık Projesi\' hayata geçirildi. Atık yağların ayrı toplanması için de başkanlık binasının ana giriş kapısına bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediye binasındaki lansmanla \'Sıfır Atık\' Projesi\'nin detaylarını anlattı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın takdiriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldığını belirten Türel, \"Sıfır Atık Projesi\'nin hayata geçirilmesi ve tüm personelimizde farkındalık yaratılması hedefleri doğrultusunda biz de süratle çalışmalarımızı tamamladık. 10 Aralık tarihi itibarıyla da belediye hizmet binamızın tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesi\'ni hayata geçirdik. Çöpün altın değerinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün 60 bin konutun elektriğini çöpten üreten Kızıllı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisimiz bunun en önemli örneklerinden biri. Güneş enerji santrali kurarak buradan elde ettiğimiz enerji ile sulama birliklerimizin elektriğini bedava verdik. Şimdi 3. etap güneş enerji santralimiz yolda\" dedi.

PERSONEL EVDEKİ BİTKİSEL ATIK YAĞINI BELEDİYEYE GETİRECEK

\'Sıfır Atık Projesi\' ile ekonomiye de önemli katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Türel, \"Proje kapsamında atıkların belediye binası içerisinde türlerine göre ayrıştırılması için her kata 4\'lü ve 2\'li geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdik. Şimdi binamızda oluşan cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı topluyoruz. Atık yağların ayrı toplanması için de başkanlık binamızın ana giriş kapısına 2 adet bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirdik. Bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülebildiği için son derece değerli bir atık. Dolayısıyla personelimizin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da toplayarak önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca bina içerisinde atık pil toplama üniteleri de yerleştirdik. Kaynağında ayrı topladığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu.

Belediye içindeki yemek yenilen sosyal tesiste önemli miktarda organik atık oluştuğuna dikkat çeken Başkan Türel, \"Sosyal tesislerimizin mutfaklarında çıkan yeşillik, meyve sebze kabukları gibi organik atıkları kompost haline getirerek gübreye dönüştüreceğiz. Bu gübreyi de belediyemize ait park bahçelerde kullanarak artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Hayvan severleri de sevindirecek bir kararla sosyal tesislerimizde çıkan yemek ve ekmek atıklarını da yine büyükşehir belediyemizin hayvan barınağına göndereceğiz\" dedi.



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