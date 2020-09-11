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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Koronavirüs'e yakalanan Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

11 Eylül 2020 13:55

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Böcek'in 24 saat içerisindeki durumunun stabil olarak devam ettiğini açıkladı.

Başkan Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, “Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" ifadelerini kullandı.

 

 

 



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