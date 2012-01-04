-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 89 - Pınar Karşıyaka: 94 ANTALYA (A.A) - 04.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahasında Pınar Karşıyaka'ya 94-89 yenildi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da hücumda etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi takımda Jelovac'ın pota altından bulduğu sayılara, konuk ekip Engin ile yanıt verdi. İlk 7 dakikası 18-18 berabere geçilen karşılaşmada Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fisher ile dış şutlardan etkili olurken, İzmir temsilcisi ise Ikonic'in hızlı hücumları ile sayılar üretti. Karşılaşmanın ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 27-25 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Etkili savunmalar yüzünden top kaybının çok yaşandığı periyotta ev sahibi takım Mahmut, konuk ekip ise Chatman ile etkili olmaya çalıştı. Periyodun sonunda Ikonic ile üst üste sayılar bulan Pınar Karşıyaka, devreye 46-42 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında Ikonic ve Chatman ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 49-58. Rakibinin etkili savunması karşısında zorlanan ev sahibi takım, pota altından Bora ile bulduğu sayılarla rakibine direnmeye çalıştı. Üçüncü periyot, Pınar Karşıyaka'nın 66-62 üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta Fisher ve Brown ile üst üste sayılar bulan Antalya ekibi, rakibinin sayı atmasına izin vermeyince uzun bir aradan sonra skor üstünlüğünü ele geçirdi: 68-67. Büyük heyecana sahne olan son periyotta yüksek şut yüzdesiyle oynayan Chatman ile sayılar üreten Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 4 sayı farkla önde girdi: 79-83. Karşılaşmanın son dakikalarında etkili bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, mücadeleden 94-89 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xxx, Uğur Özen xxx, Önder Yılmaz xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Fisher xxx 19, Alican x 6, Rasim x 9, Melih xx 10, Gökper x, Nedim Dal, Jelovac xx 16, Brown xx 14, Bora xx 15 Pınar Karşıyaka: Orhun x, Ikonic xxx 19, Birkan x 5, Stanojevic xxx 14, Ayhan xx 10, Engin xx 9, Alper x 2, İlkan xx 7, Chatman xxx 28 1. periyot: 25-27 Devre: 42-46 3. periyot: 62-66 Beş faulle çıkan: 39.25 Gökper (Antalya Büyükşehir Belediyesi)