Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf; birkaç gün içinde taburcu olacak

17 Ağustos'tan beri Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Böcek'in birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 7 Eylül’de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti. Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye,, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.