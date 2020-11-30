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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf; birkaç gün içinde taburcu olacak

30 Kasım 2020 11:34

17 Ağustos'tan beri Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Böcek'in birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

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