Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edildi

Yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.

Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı" dedi.

Böcek'in durumunun tespiti için yapılan tetkiklerin ardından durumunun iyi olduğuna karar verildi. Başkan Böcek'in evinde birkaç gün istirahat edeceği bildirildi.

Koronavirüs salgınına yakalanan ve uzun süre hastanede yatan Böcek, daha sonra hastalığı yenerek sağlığına kavuşmuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların ardından Böcek sürekli sahada yürütülen yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyordu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Böcek, "Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Covid testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekkür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum" ifadelerini kullandı.