Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'a seslendi: Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız" dedi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği, ‘İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması’ bugün başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Muhittin Böcek, Koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte kendisine destek olan tüm partililere teşekkür etti.

Böcek, "31 Mart 2019’da uyguladığı strateji ve belirlediği adaylarıyla yerelde büyük bir başarıya imza atan Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, sandık bir kez daha yüce milletimizin önüne geldiğinde inanıyoruz ki bu sefer de o sandıktan iktidar çıkacaktır. Sayın Genel Başkanım; bu kararlılık ve inançla burada, bu salonda bulunan iktidar öncüleri olarak bizler, laik, demokratik bir anlayışla ülkemizin ikinci yüzyılını ve iktidarını inşa edeceğiz. Başta Antalya’mız olmak üzere bugün seçilmiş ve görevinin başında olan tüm mevkiidaşlarımla bizler, Türkiye iktidarına hazırız" dedi.

"Milletimiz sandığın bir an önce önüne gelmesini istiyor"

"Halkımızın tüm sorunlarını biliyor, tüm baskı ve engellemelerine rağmen bu sorunları yerinde ve anında çözümler üretiyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yaptığımız bu çalışmaların Türkiye iktidarına giden yolda birer kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. 24 saat sahada milletimizle iç içeyiz. Bir çocuğun yatağa aç girmesinin, annesinin acısını bizler yaşıyoruz, biliyoruz. Dolasıyla vatandaşlarımızın çektiği geçim sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz. Ve görüyoruz ki milletimiz sandığın bir an önce önüne gelmesini istiyor" diyen Böcek sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz"

"Sayın Genel Başkanım, partimizin ve Millet İttifakı’nın iktidara hazır olduğuna, milletimizin çektiği geçim sıkıntısına son vereceğine, ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal sorunları çözeceğine olan inancımız tamdır. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi iktidarımızda tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecektir.

Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız. Milleti İttifakı’nın vereceği karar doğrultusunda canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. İktidara her zamankinden daha fazla hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum.

Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, milletimizin huzurlu ve mutlu olduğu, daha aydınlık, daha özgür ve daha güzel günlerin yakın olduğunu bilmenin heyecanıyla size ve örgütümüzün büyük buluşmasına ev sahipliği yapmanın onur ve gururuyla herkese tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Antalya’mıza hoş geldiniz. Yolumuz aydınlık, iktidar yürüyüşümüz hayırlı olsun.” (ANKA)