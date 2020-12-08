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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 ay sonra görevine döndü

08 Aralık 2020 15:14

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

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