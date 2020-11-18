"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 10 güne taburcu edilebilir"

Koronavirüs tedavisi uzun süre yoğun bakımda devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten güzel haber geldi. Böcek'in 10 güne taburcu edilebileceği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 sebebiyle 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir hafta ya da 10 güne taburcu edilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, Koronavirüs tedavisi süren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koronavirüs'e yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Rahatsızlıklarının artması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesine sevk edildi. Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta Covid-19'a yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesinde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İkisinin de durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavileri süren Başkan Böcek ve Başkan Ercengiz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı:

Prof. Dr. Özkan, "Başkan Böcek normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Durumu yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.