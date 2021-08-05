Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Yukarıdan müdahale yapılamayınca yangın söndürülemiyor, uçak ve helikopter istiyoruz

THK'nın araçları hepimizin bildiği gibi ülke yangınlarında çok amaçlı kullanılmaktayken günümüzde kullanılmıyor. Bununla ilgili sayın genel başkanımız öncülük yaptı. Biz de 11 büyükşehir belediye başkanı olarak onarımı, yapımı ve işletilmesiyle ilgili olarak gerekli adımı attık. Dün biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak müracaatımızı yaptık.

"Bir çam ağacı kesileceğinde bile Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni lazım"

Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan doğru bilgi verilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü Antalya'da yangın dört ayrı noktada, ormanda başladı. Biliyorsunuz imarlı bir parselde bile bir çam ağacı kesileceğinde Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alma mecburiyeti vardır. Tüm ormanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na aittir. Ben bu konularla ilgili sayın Cumhurbaşkanımıza veya devlet büyüklerimize, genel başkanlarımıza bir şey söyleyecek değilim. İçimiz yanıyor. Ben yangının bir an önce söndürülmesini istiyorum.

Gördüklerimizle. Oraya gittiğimizde Gündoğmuş halkı "Biz yanıyoruz başkanım" diye sarılıp ağlıyordu. Mal canın yongası. Kendilerinin de hayati tehlikesi varken büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tahliye ediyorduk. Halkın tahliye edilmesi yönünde karar vardı. Biz de Büyükşehir olarak üzerimize düşeni yaptık. Orada gördüğüm şuydu: 2 helikopter vardı. Bunların çoğaltılmasını istedim.

Buralarda arazözler, yangın söndürme araçlarımız yetişmiyor o bölgelere. "Helikopter, uçak gönderin" diye o yüzden söyledim. Orada o anda benim yerimdesayın Cumhurbaşkanımız da olsa, kim olsa o feryadı yapmak zorundaydı. Hepsi o akşam sosyal medyalarında "İyi ki geldiniz, Gündoğmuş'u kurtardınız" dedi. Bir art niyetimiz yok. İnsanların canıyla uğraşıyoruz. Oradaki o acılı durumu görünce kendimizi de kaybettik. Ve de sonuç alındı diye düşünüyorum.

"Yangının söndürülmesi uçak ve helikopterler sayesinde olacak"

Antalya'nın ekonomisi turizm, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir ekonomi. Bu yaraları nasıl saracaksınız?

Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mecliste olağanüstü oturum yaptık. Bu oturumda bir taraftan 100 milyon lira kredi, bir taraftan da Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (ASAT) su konusuyla ilgili alınması gereken kararları aldı. Yangın başladığı gün itibarıyla 64 mahallemize su verememiştik. Çünkü elektrikler kesilmişti. Jet hızıyla ertesi gün 83 jeneratörümüzle bütün mahallelerimizde çalışmaya başladık. 2 gün önce, 2 mahallemize veremiyorduk, onları da çözdük. Şu anda afet yerinde yangın alanında bütün mahallelerimize su verdik. Bir sorunumuz yok. Altyapı ile ilgili belediyemizin üstüne düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Burada siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız katkı koyuyor. Bakanlığımız katkı koyuyor. Devlet millet el ele. Yani burada eksiklik burada yalnızca uçak ve helikopterdir. Yangının bir anda söndürülmesi uçak ve helikopterler sayesinde olacaktır. Gerisi hepsi oluyor. Herkes çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Minnettarım Antalya halkı adına.