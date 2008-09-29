Antalya bu yıl 9 milyon turist hedefliyor

Antalya'ya yılbaşından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyona yaklaştı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Antalya Dış Hatlar Terminali'ne bin 802 uçakla 131 bin 748 turist geldi.



Yetkililer, 1-28 Eylül tarihlerinde Antalya'ya 1 milyon 166 bin 275 turist ziyaret ederken, yılbaşından bu yana bölgeye gelen turist sayısının da 7 milyon 702 bin 827'ye ulaştığını bildirdiler.



Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre aylık yüzde 13, yıllık yüzde 19 artış gösterdi. Turizm sektör temsilcileri yıl sonu Antalya'ya 9 milyon turist gelmesini hedeflediklerini bildirdi.



Bayramda Antalya



Yabancı turist sayısı artarken, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'daki konaklama tesislerinde yerli turist bereketi yaşanıyor. Tatilin 9 güne uzaması ve Akdeniz'de havaların da sıcak geçeceğinin tahmin edilmesi nedeniyle Antalya ve ilçelerindeki tesislere turist ilgisi arttı.



Bu bayram sanatçı yok



Antalya'da otel ve tatil köylerindeki yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle işletmeler, Ramazan Bayramı'nda konser düzenleyerek, müşteri çekmeye ihtiyaç duymadılar. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ile yılbaşında, tanınan sanatçılarla anlaşma yapan oteller, bu bayramda yeterli doluluk oranına ulaştıkları için konser programları düzenlemediler. Otellerin, Kurban Bayramı için tanınan sanatçılarla anlaşma yapabilecekleri belirtiliyor.

