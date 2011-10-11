Antalya bombacısının talimatı Dr. Bahoz’dan

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Suriye uyruklu

Polise karşı eylem

Antalya'nın’nın Döşemealtı ilçesinde şüpheli 2 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan kadın bombacı Leyla B., eylemin talimatını kendisine bizzat örgüt sorumlusu Dr. Bahoz kod adlı Feyman Hüseyin’in verdiğini açıkladı. Tutuklanan Leyla B.’nin, birlikte yakalandığı Eriş D.’nin kendi karısı adına hazırlanan sahte kimlikle ele geçirildiği saptandı.Bir süredir Antalya ve çevresinde polis ve askeri birimlere yönelik eylem girişimlerinde bulunan PKK’ya bağlı TAK örgütünün Antalya’ya gönderdiği son bombacı ekibin yakalanmasıyla ilgili olarak yeni bilgiler ortaya çıktı.Milliyet’in haberine göre, Döşemealtı’nda şüphe üzerine gözaltına alınan 2 zanlıdan erkek olan Eriş D.’nin Diyarbakır’da inşaat işçiliği yaptığı ve PKK’nın milis kuvvetleri içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Kadın şüphelinin ise sorgulanmasının ardından gerçek adının Leyla B. olduğu ve üzerinde çıkan kimliğin şüphe çekmemek amacıyla Eriş D.’nin karısının adına sahte olarak hazırlandığı saptandı.Şüphe çekmemek amacıyla, “karı-koca” görüntüsü veren iki eylemcinin, kısa süre önce Antalya’ya geldikleri ve erkek eylemcinin kimlik bilgileri üzerine, yakalandıkları aracı satın aldıkları belirlendi. iki teröristin, örgütün verdiği parayla 8 bin liraya aldıkları aracı erkek eylemci üzerine trafik tescil kaydı yaptırdıkları, Antalya ve çevresinde ulaşım amacıyla satın aldıkları anlaşıldı.Antalya Emniyeti TEM Şubesi’nde sorgulanan kadın bomcacı Leyla B., eylem talimatlarının kendilerine doğrudan takım sorumlusu olan Suriye uyruklu Dr. Bahoz kod adını kullanan Feyman Hüseyin tarafından verildiğini açıkladı. Leyla B.’nin, “Feyman Hüseyin eyleme göndereceklerini tek tek çağırıp kendisi talimatlandırır. Bir eylemci başka bir eylemcinin kimliğini bilmez. Antalya eylemi için talimatı bizzat Hüseyin beni çağırıp verdi” dedi.Leyla B.’nin 10 yıldır örgütün Kuzey Irak’taki kamplarında eğitim aldığı belirlendi. Kandil’in yanı sıra Behtinan ve Haftanin’deki kamplarda sabotaj, bomba yapımı, kaleşnikof ve biksi silah kullanımı eğitimi aldığı anlaşılan Leyla B.’nin, son 2 yıldır örgüt kamplarında eğitmen olarak çalıştığı ve kısa süre önce Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi.Leyla B., sorgusunda Antalya’ya askere ve polise yönelik eylem yapmak için geldiğini açıklarken, “Malzemeye göre eylem için keşif yapacaktım ancak henüz malzemeyi alamadığımız için keşif de yapamadım” dedi. Leyla B., satın aldıkları araçta gecelediklerini ve ev tutmadıklarını kaydederken, Kandil’deki kampta takım komutanı olarak görev aldığını anlattı. Leyla B., Kandil’de 4 yıl kaldığını söyledi.