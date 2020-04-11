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Antalya Belediyesi'nden ücretsiz ekmek dağıtımı

Ani gelişen sokağa çıkma yasağı sonucu ekmek alamayan vatandaşlar için zabıta ekipleri refakatinde ücretsiz ekmek dağıtıldı

11 Nisan 2020 21:25

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. 2 gün sürecek olan ücretsiz ekmek dağıtımında yaklaşık 66 bin ekmek dağıtılması, ihtiyaç halinde sayının artırılması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya’da vatandaşların temel ihtiyacı olan ekmek dağıtımı gerçekleştirilmesi talimatı verdi. Ani gelişen sokağa çıkma yasağı sonucu ekmek alamayan vatandaşlar için zabıta ekipleri refakatinde ücretsiz ekmek dağıtıldı.

Mahallelerde yapılan anons ile ekmek dağıtıldığını öğrenen yurttaşlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde belediye görevlilerden ekmeğini teslim aldı.

Ekmek dağıtımından faydalanan yurttaşlar, sokağa çıkma yasağı sonrası ücretsiz dağıtılan ekmek için teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri, 2 günde yaklaşık 66 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflerken ihtiyaç halinde sayının artırılabileceğini öngörüyor.

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