Antalya B:B. galibiyet istiyor



Antalya Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. haftasında evinde oynayacağı Erdemirspor maçını kazanmayı hedefliyor.



Lige yeni başladıklarını belirten Antrenör Orhun Ene, "Kendi sahamızda oynadığımız ilk maçımızı kazandık. Galatasaray ile oynadığımız ikinci maçımızı ise deplasmanda kaybettik. Galatasaray, iyi bir takım, rakibimizle orada başa baş bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum.



Maçın üçüncü periyodunda oyun istediğimiz gibiydi. Fakat maçın sonunda bir fark oluştu ve farklı bir şekilde kaybettik. Bu hafta Erdemirspor ile karşılaşacağız. Erdemirspor maçı bizim için güvenimizi kazanmamız ve hedeflerimize doğru ilerlememiz için önemli bir maç. Bu maçı kazanıp, Avrupa Kupası ve lige tekrar iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Türkiye, basketbolu sürekli olarak ilerleyen, Avrupa'da bir basketbol ülkesi. İyi oyunculara sahibiz. Ligimiz kaliteli" ifadelerini kullandı.