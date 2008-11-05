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Spor

Antalya BB. eşitlikle döndü

05 Kasım 2008 02:00


Basketbolda Antalya Büyükşehir Belediyesi, FIBA Eurochallenge Kupası 2. tur ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Deutsche Bank Skyliners takımıyla 60-60 berabere kaldı.


Basketbolda FIBA Eurochallenge Kupası'nda mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2.tur ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Deutsche Bank Skyliners takımıyla 60-60 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, devreyi de 27-23'lük skorla üstün tamamlamayı başardı.

3. çeyrekte toparlanan Alman temsilcisi, bu bölümü 43-37 önde bitirirken, karşılıklı basketlerle geçen son çeyrekte takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 60-60 eşitlikle tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Nedim 2, Mustafa Bitim 6, Ümit 2, Douthit 5, Green 13, King 21 ve Melvin 11 sayıyla oynadı.

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