Antalya Barosu'ndan Ali Sirmen'e 'Uğur Mumcu Ödülü'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Barosu\'nun gazeteci- yazar Uğur Mumcu anısına verdiği \'Uğur Mumcu Özel Ödülü\'nü, bu yıl Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen aldı.

Antalya Barosu\'nca, 2007\'den beri her yıl 24 Ocak\'ta düzenlenen \'Uğur Mumcu Özel Ödülü ve Anma Etkinliği\', dün Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu\'nda yapıldı. Avukatlar ile hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı anma töreninde konuşan Baro Başkanı Polat Balkan, Uğur Mumcu suikastının faillerinin hala bulunamadığına dikkat çekti. Balkan, Türkiye\'nin aydın gazeteci, yazar ve hukuk adamını kaybettiğini vurguladı.

Törende \'Uğur Mumcu Özel Ödülü\'nün 12\'nci sahibi ise Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve gazeteci Ali Sirmen oldu. Sirmen ödülünü, Baro Başkanı Balkan\'dan aldı. Uğur Mumcu ile birlikte gazeteciliğe başladığını anlatan Sirmen, Mumcu\'nun ender gazeteciler arasında olduğunu söyledi. Devletin, Mumcu\'yu koruyamadığını savunan Sirmen, “Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman koruması yoktu. Devlet, Mumcu\'nun koruma istemediğini söyledi. Hangi devlet, vatandaşının can güvenliğini sağlamak için vatandaşın görüşüne başvurur? Mumcu, çok iyi bir gazeteciydi; çünkü çok sağlam hukuk temeli vardı\" dedi.



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