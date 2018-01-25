T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya Barosu'ndan Ali Sirmen'e 'Uğur Mumcu Ödülü'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Barosu'nun gazeteci- yazar Uğur Mumcu anısına verdiği 'Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü, bu yıl Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen aldı

25 Ocak 2018 14:04

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Barosu\'nun gazeteci- yazar Uğur Mumcu anısına verdiği \'Uğur Mumcu Özel Ödülü\'nü, bu yıl Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen aldı.
Antalya Barosu\'nca, 2007\'den beri her yıl 24 Ocak\'ta düzenlenen \'Uğur Mumcu Özel Ödülü ve Anma Etkinliği\', dün Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu\'nda yapıldı. Avukatlar ile hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı anma töreninde konuşan Baro Başkanı Polat Balkan, Uğur Mumcu suikastının faillerinin hala bulunamadığına dikkat çekti. Balkan, Türkiye\'nin aydın gazeteci, yazar ve hukuk adamını kaybettiğini vurguladı.
Törende \'Uğur Mumcu Özel Ödülü\'nün 12\'nci sahibi ise Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve gazeteci Ali Sirmen oldu. Sirmen ödülünü, Baro Başkanı Balkan\'dan aldı. Uğur Mumcu ile birlikte gazeteciliğe başladığını anlatan Sirmen, Mumcu\'nun ender gazeteciler arasında olduğunu söyledi. Devletin, Mumcu\'yu koruyamadığını savunan Sirmen, “Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman koruması yoktu. Devlet, Mumcu\'nun koruma istemediğini söyledi. Hangi devlet, vatandaşının can güvenliğini sağlamak için vatandaşın görüşüne başvurur? Mumcu, çok iyi bir gazeteciydi; çünkü çok sağlam hukuk temeli vardı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHAANTALYA BarosuUğur MumcuMumcuCumhuriyet GazetesiAli SirmenAntalya BarosuOcakAnma EtkinliğiAkdenizHukuk Fakültesi Konferans SalonuAvukatlarBaro Başkanı Polat Balkan Uğur MumcuBalkan TürkiyeTörendeSirmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24