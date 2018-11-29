Antalya Barosu, Tahir Elçi afişini indirdi

Antalya Barosu, öldürülen eski Diyarbakır Barosu'nun Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafı ve eşinin ona yazdığı şiirin bulunduğu afişi panolarından indirdi. KHK'yla kapatılan ÇHD Antalya Şube Başkanı Avukat Deniz Yıldırım "Katledilen bir baro başkanının fotoğrafının indirilmesine gerekçe üretemezsiniz" diyerek, baro yönetimine tepki gösterdi.

Baro tepkiler üzerine de gerekçeli kararın iki hafta içerisinde yazılacağı yanıtı verildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Diyarbakır Sur’da Dört Ayaklı Minare için basın açıklaması yaptığı sırada açılan ateşle katledilen Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı Tahir Elçi’nin ölüm yıldönümünde BAROHAN girişine asılan afiş kaldırıldı. Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube Başkanı Deniz Yıldırım, astıkları afişin birkaç saat sonra indirildiğini söyledi. Yıldırım, “Hiçbir gerekçe, katledilen bir baro başkanının fotoğrafının indirilmesine gerekçe olamaz” dedi.

Afişin asılması için başvuruda bulunuldu

Yıldırım, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin yazdığı şiirle Elçi’nin fotoğrafının bulunduğu afişin yeniden asılması için baro yönetimine başvuruda bulunduklarını, ancak ret yanıtı aldıklarını ifade etti.

Körfez gazetesinden Müzeyyen Yüce’nin haberine göre afişin kaldırılması ve yeniden asılmasının reddine henüz bir gerekçe gösterilmediğini aktaran Yıldırım, Antalya Barosu’nun Tahir Elçi’nin ölüm yıl dönümünde de herhangi bir açıklama dahi yapmadığını vurguladı.

Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi: “Antalya Barosu Yönetim Kurulu, Elçi’nin ölüm yıldönümünü sessiz sedasız geçirmeyi kendine uygun görmüştür. Yetmezmiş gibi afişinin asılmasına dahi izin vermemiştir. Henüz bir gerekçe gösterilmemiş, gerekçenin kararın iki hafta içerisinde yazılacağı söylenmiştir. Değil iki hafta oturup yüzyıl düşünseniz de katledilen bir baro başkanının fotoğrafının indirilmesine gerekçe üretemezsiniz. Bizler mensubu olduğumuz baronun böyle bir karar vermesinden dolayı utanç duyuyoruz.”

Antalya Barosu yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, yarın bir açıklama yapacaklarını ifade ederken, kararda oy birliğinin sağlanamadığı öğrenildi. 6 yönetim kurulu üyesi afişin kaldırılması yönünde görüş bildirirken, 4 üye karara itiraz etti. Uzun süren toplantı sonrası afişin asılmamasına yönelik karar 6’ya 4 kabul edildi.