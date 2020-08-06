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Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan kalp krizi geçirdi

06 Ağustos 2020 14:40

Kalp krizi geçiren Antalya Baro Başkanı Polat Balkan anjiyoya alındı. Doktorlar, Balkan’a yapılacak tektikten sonra by pass ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verecek.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan aniden rahatsızlanması üzerene hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balkan'a doktorlar müdahale etti.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Balkan, acilen anjiyoya alındı. Yapılacak tetkiklerden sonra Balkan'ın by pass ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.

Polat'ın rahatsızlandığını öğrenen meslektaşları hastaneye akın etti.

 

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